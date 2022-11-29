Несовершеннолетний устроил смертоносное ДТП в Москве
Двое молодых людей погибли в ДТП на Ленинградском шоссе
Москва,
29 ноября 2022, 11:07 — REGNUM Двое человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Москве, сообщает «Известия».
ДТП
Иван Шилов © ИА REGNUM
Инцидент произошел на Ленинградском шоссе 28 ноября. Автомобиль за рулем которого находился 17-летний молодой человек влетел в ограждение. Водитель и 22-летняя девушка, которой принадлежал автомобиль скончались.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, десятки человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на северо-западе Турции.
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История вопроса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.