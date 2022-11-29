Москва, 29 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Двое человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Москве, сообщает «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе 28 ноября. Автомобиль за рулем которого находился 17-летний молодой человек влетел в ограждение. Водитель и 22-летняя девушка, которой принадлежал автомобиль скончались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десятки человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на северо-западе Турции.

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