Несовершеннолетний устроил смертоносное ДТП в Москве
Двое молодых людей погибли в ДТП на Ленинградском шоссе
Москва, 29 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Двое человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Москве, сообщает «Известия».
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Инцидент произошел на Ленинградском шоссе 28 ноября. Автомобиль за рулем которого находился 17-летний молодой человек влетел в ограждение. Водитель и 22-летняя девушка, которой принадлежал автомобиль скончались.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, десятки человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на северо-западе Турции.
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