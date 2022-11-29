Киев, 29 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Вопрос о предоставлении Киеву дополнительного объема газа для прохождения отопительного сезона на захваченной боевиками ВСУ территории Украины обсудил с главой европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию Эрин Макки председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов. Он сообщил об этом 29 ноября на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) — провел встречу с Эрин Макки, председателем USAID — US Agency for International Development в Европе и Азии. Ключевое — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Чернышов указал, что также он провёл с Макки обсуждение предоставления Киеву метанола, газовых компрессоров и дизельных генераторов, а также оборудования для газодобычи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что снабжение ВСУ Запад продолжает, ища возможности для передачи техники и боеприпасов бандеровским боевикам в условиях частично разрушенной железнодорожной инфраструктуры.