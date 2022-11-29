Сечин поделился ожиданиями по поставкам сжиженного газа из России в Китай

Москва, , 10:59 — REGNUM Сравнительно небольшие объёмы сжиженного природного газа (СПГ), поставляемые на сегодняшний день из России в Китай, могут в перспективе существенного возрасти. Об этом 29 ноября в ходе выступления на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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«Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объёмы СПГ, но в дальнейшем объёмы поставок СПГ могут стать сопоставимыми с поставками в рамках трубопроводных проектов», ― цитирует ТАСС Сечина.

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Глава «Роснефти» также спрогнозировал рост поставок трубопроводного газа из России в Китай в этом году на 60%. Ожидается, что в 2022 году по трубопроводу «Сила Сибири» будет поставлено в Китай свыше 15 млрд куб м. газа.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт СПГ из России в октябре вырос на 1,1% в годовом исчислении и достиг самого высокого уровня с марта. Это следует из собранных Bloomberg данных отслеживания судов. Отмечается, что основными импортёрами являются Франция, Китай и Япония.

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Трейдеры указывают, что покупатели в Китае увеличили закупки российского СПГ, чтобы воспользоваться выгодными ценами по сравнению со спотовым рынком.