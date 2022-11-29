Москва, , 10:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на положительное поступательное развитие российско-китайских отношений. Об этом 29 ноября говорится в приветствии главы государства участникам IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на сложность международной обстановки, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР продолжают развиваться по восходящей. При этом одной из ключевых и наиболее динамичных сфер нашей экономической кооперации неизменно остается энергетика», — отметил Путин в своем послании.

Также президент РФ отметил, что главную роль в плодотворном расширении сотрудничества в энергетике играет Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, который обеспечивает регулярный диалог между представителями госведомств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объем товарооборота между Россией и Китаем за 2022 год превысит $180 млрд.

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