Директора российско-таджикских школ пройдут программу профподготовки в РАНХиГС

Москва, , 10:55 — REGNUM В программе профессиональной переподготовки на базе РАНХиГС примут участие директора совместных российско-таджикских школ. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Здание РАНХиГС в Москве WL959

«Директора совместных российско-таджикских школ присоединились к программе профессиональной переподготовки Executive Master in Public Management (ЕМРМ) «Мастер государственного управления — для руководителей», реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС при поддержке Министерства просвещения России. Проект разработан для сферы государственного управления в государствах — участниках Содружества независимых государств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данная программа направлена на подготовку современных «управленцев мирового уровня, связанных общим пониманием современных вызовов и государственных задач». Всего в проект вошли 63 участника из семи стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Среди участников проекта — руководители государственных структур, владельцы компаний и руководители частных компаний, представители социальной сферы, сферы образования, руководители общественных движений.