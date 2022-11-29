Москва, 29 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В программе профессиональной переподготовки на базе РАНХиГС примут участие директора совместных российско-таджикских школ. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

WL959 Здание РАНХиГС в Москве

«Директора совместных российско-таджикских школ присоединились к программе профессиональной переподготовки Executive Master in Public Management (ЕМРМ) «Мастер государственного управления — для руководителей», реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС при поддержке Министерства просвещения России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данная программа рассчитана на область госуправления в странах — членах СНГ. Проект нацелен на подготовку современных управленцев мирового уровня, которые были бы объединены совместным пониманием нынешних вызовов и государственных целей. Участниками программы стали 63 представителя Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

В числе участников программы фигурируют главы госструктур, собственники предприятий и руководители частного бизнеса, а также представители социальной сферы, образовательной области и главы общественных движений.