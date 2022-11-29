В Москве обнаружили мертвой 37-летнюю актрису театра Луны Наталию Стешенко

Москва, , 10:53 — REGNUM Российская актриса Наталия Стешенко была найдена мертвой в своей квартире в центре Москве. Об этом 29 ноября сообщает «МК».

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По информации издания, тело 37-летней артистки было найдено вечером 28 ноября в её квартире на Ростовской набережной.

Также указывается, что на теле женщины не было найдено следов насильственной смерти.

Отметим, Наталия Стешенко родилась в Казахстане и в 2000 году стала обладательницей титула «Мисс Казахстан». Она закончила ВГИК и играла в московском театре Луны, также известна по исполнению главной роли в кинокомедии «Лига обманутых женщин».