Доля Петербурга на рынке инвестиций в недвижимость снизится до 20% по итогам года

Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Доля Санкт-Петербурга в общем объеме инвестиций в недвижимость в России по итогам 2022 года составит только 20%, снизившись почти на треть по сравнению с предшествующим годом. Показатель Петербурга окажется значительно меньше, чем в Москве, на которую придется 75% от совокупного объема инвестиций в 2022 году. Оставшиеся 5% инвестиций распределятся по другим регионам РФ. Об этом говорится в аналитическом отчете международной консалтинговой компании NF Group (ранее — Knight Frank Russia).

Недвижимость, квартира Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По данным аналитиков, общий объем рынка инвестиций в недвижимость России к концу 2022 года может достигнуть 290–310 млрд рублей, из которых доля иностранного капитала составит менее 3%.

Доля Москвы по итогам года увеличится с прошлогодних 67% до 75% от совокупного объема инвестиций, а доля Санкт-Петербурга снизится с 29% до 20%, соответственно.

Как отмечают специалисты, хорошие показатели 2021 года в Петербурге были обусловлены активностью девелоперов и значительным ростом цен на рынке жилой недвижимости Северной столицы, что стимулировало участников рынка к приобретению участков под строительство. Однако в 2022 году ситуация изменилась.

Ожидается, что в следующем году темпы инвестирования снизятся, говорится в отчете NF Group. «Хотя результаты 2022 года на рынке инвестиций выглядят внушительными, геополитическая обстановка, вероятнее всего, будет способствовать снижению темпов инвестирования в 2023 году», — отметил Алексей Новиков, управляющий партнер NF Group.