Экономист Остапкович рассказал, сможет же Запад избежать падения на самое дно кризиса

Москва, , 10:47 — REGNUM Западные экономики еще не прошли дна кризиса — это им еще только предстоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы китайского издания Global Times, суть которых сводится к тому, что страны НАТО сведут до символического уровня помощь Украине в связи с тем, что сами будут отягощены грузом экономических проблем.

Экономический кризис Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я думаю, что дно кризиса еще не достигнуто, — сказал Остапкович. — У них еще будет низовой вариант. До сих пор неизвестно, как сработает механизм отказа от сырой нефти. Кроме того, звучит риторика отказа от газа. Все-таки зависимость Европы от углеводородов очень велика. И энергоемкие предприятия будут или останавливаться, или сокращать объемы производства уже этой зимой. Значит, будет уменьшаться ВВП. Пик они не прошли. И не факт, что не будет экономического кризиса. Может быть, он будет слабее, чем в 2008 и в 2009 годах. Кроме того, это больно ударит и по нам. Любой кризис — это сразу обвал цен на сырье. Так что у нас тоже будут проблемы. Цены упадут не только на углеводороды. Речь и о металлах, об удобрениях, о первичной химии и, не исключено, что о зерне. У нас в экспорте около 80% — это сырьевые товары».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, последует ли за рецессией западных экономик мощный кризис.