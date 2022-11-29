Москва, , 10:47 — REGNUM Снабжение ВСУ Запад продолжает, ища возможности для передачи техники и боеприпасов бандеровским боевикам в условиях частично разрушенной железнодорожной инфраструктуры, заявил 29 ноября Родион Мирошник, бывший глава представительства ЛНР в РФ.

Родион Мирошник Council.gov.ru

По его данным, ВСУ зависят от западного снабжения техникой и боеприпасами на три четверти.

Запад оказывает содействие ВСУ также в ремонте техники, рекрутировании наёмников, в подготовке личного состава. Такого рода «помощь» киевской армии оказывают в основном страны Восточной Европы, заявил Мирошник в интервью РИА Новости.

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