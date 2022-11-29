В 2022 году объём товарооборота между Россией и Китаем превысит $180 млрд
Сечин спрогнозировал рекордный товарооборот между Россией и Китаем до конца года
Москва, 29 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Китаем в торговом и экономическом плане, несмотря на мировой кризис, развиваются стабильно. Об этом 29 ноября в ходе выступления на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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«На фоне мирового энергетического кризиса торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами представляют собой полюс стабильности и роста. По итогам 2021 года Китай занял первое место в списке торговых партнеров России», ― отметил Сечин.
Он также добавил, что за десять месяцев текущего года товарооборот между двумя государствами в годовом исчислении вырос на треть и достиг $153,9 млрд.
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«При сохранении темпов по итогам этого года товарооборот может достигнуть рекордной отметки в $180–190 млрд», ― указал глава «Роснефти».
Он также подчеркнул, что поставленная задача по достижению $200 млрд товарооборота между Россией и Китаем может быть выполнена даже раньше намеченного срока ― 2024 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что товарооборот России и Китая по итогам текущего года превысит $180 млрд, что станет рекордным показателем. Он добавил, что китайские и российские предприниматели тесно взаимодействуют и продвигают новые проекты в торгово-экономической сфере.