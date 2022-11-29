Комитет СФ рекомендовал одобрить распространение курортного сбора на Петербург и «Сириус»

Москва, , 10:44 — REGNUM Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам решил все же рекомендовать верхней палате парламента одобрить закон о продлении до 2025 года эксперимента по взиманию курортного сбора в российских городах и ждет от правительства РФ законопроект о праве регионов самостоятельно устанавливать курортный сбор, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Госдума приняла закон, согласно которому эксперимент по взиманию курортного сбора продлевается до 31 декабря 2024 года и распространяется, в том числе, на Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус». Автором инициативы выступила Дума Ставропольского края. Регион был одним из участников первого эксперимента. Также первопроходцами стали Краснодарский край, Алтайский край и Крым. В феврале 2022 года Госсовет Крыма принял решение об отмене эксперимента на территории региона.

Ранее глава комитета Анатолий Артамонов заявлял, что палате предложат отклонить документ и создать согласительную комиссию.

В ходе заседания сенатор Андрей Епишин, представляя комитету закон, предложил его одобрить. Вместе с тем он отметил, что часто сам порядок уплаты сбора вызывает у людей массу претензий и вопросов.

Артамонов же рассказал, что вокруг закона были бурные дискуссии и в Думе, и в правительстве РФ, и регионы хотели бы поучаствовать в эксперименте. Он напомнил, что согласно поручению президента РФ Владимира Путина в срок до 1 июня 2023 года должен быть разработан законопроект об изменениях в Бюджетном кодексе РФ с тем, чтобы регионы получили право самостоятельно устанавливать курортный сбор.

Артамонов предложил Епишину подключиться к работе с правительством и сказать: «коллеги, поручение есть, мы на компромисс пошли, мы поддержали принятый проект закона, ну давайте тогда выполнять поручение президента».

«Я предлагаю согласиться с предложением Андрея Николаевича, что сейчас поддержать, но с учетом вот всех этих замечаний», — добавил глава комитета Совфеда.

Совфед планирует рассмотреть документ на пленарном заседании в среду, 30 ноября.

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