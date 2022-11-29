Москва, 29 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам решил все же рекомендовать верхней палате парламента одобрить закон о продлении до 2025 года эксперимента по взиманию курортного сбора в российских городах и ждет от правительства РФ законопроект о праве регионов самостоятельно устанавливать курортный сбор, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Госдума приняла закон, согласно которому эксперимент по взиманию курортного сбора продлевается до 31 декабря 2024 года и распространяется, в том числе, на Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус». Автором инициативы выступила Дума Ставропольского края. Регион был одним из участников первого эксперимента. Также первопроходцами стали Краснодарский край, Алтайский край и Крым. В феврале 2022 года Госсовет Крыма принял решение об отмене эксперимента на территории региона.

Ранее глава комитета Анатолий Артамонов заявлял, что палате предложат отклонить документ и создать согласительную комиссию.

В ходе заседания сенатор Андрей Епишин, представляя комитету закон, предложил его одобрить. Вместе с тем он отметил, что часто сам порядок уплаты сбора вызывает у людей массу претензий и вопросов.

Артамонов же рассказал, что вокруг закона были бурные дискуссии и в Думе, и в правительстве РФ, и регионы хотели бы поучаствовать в эксперименте. Он напомнил, что согласно поручению президента РФ Владимира Путина в срок до 1 июня 2023 года должен быть разработан законопроект об изменениях в Бюджетном кодексе РФ с тем, чтобы регионы получили право самостоятельно устанавливать курортный сбор.

Артамонов предложил Епишину подключиться к работе с правительством и сказать: «коллеги, поручение есть, мы на компромисс пошли, мы поддержали принятый проект закона, ну давайте тогда выполнять поручение президента».

«Я предлагаю согласиться с предложением Андрея Николаевича, что сейчас поддержать, но с учетом вот всех этих замечаний», — добавил глава комитета Совфеда.

Совфед планирует рассмотреть документ на пленарном заседании в среду, 30 ноября.