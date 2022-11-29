Экономист Остапкович объяснил, по карману ли Западу дальнейшая поддержка Украины

Москва, , 10:47 — REGNUM В предсказании китайского издания Global Times, эксперты которого полагают, что страны НАТО сведут поддержку Украины к минимуму из-за собственных экономических проблем, есть смысл, так как экономическое положение ряда западных стран серьезно ухудшилось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«И я бы не связывал это с помощью Украине, — сказал он. — Действительно экономическое положение западных стран в связи с энергетическим и продовольственным кризисами значительно ухудшилось. В частности, по заявлению министерства финансов Великобритании, Англия вступила в зону рецессии. Близка к рецессии Германии. На подходе к рецессии Франция. Это основные европейские экономические страны. Я не думаю, то здесь основная проблема — это поставки вооружения. Это эхо ковида, это излишняя эмиссионная возгонка, которая была в 2021 году, когда выкинули массу необеспеченных денег».

Как пояснил Остапкович, это вполне естественно привело к затяжному спаду. Но в принципе капитализм так и развивается через четыре фазы: подъем, бум, спад и рецессия.

«Рецессия, возможно, перейдет на границе 2023-2024 в экономический кризис. Поэтому логика в предсказании китайских экспертов есть. Причем это не только китайцы говорят. Об этом предупреждают и сами европейцы. Однако надо понимать, что от рецессии никто не умирал. И от спада тоже. Более того, не редка такая ситуация, когда капиталистические страны выходят из спада более обновленными и с новыми управленческими решениями. И поэтому делать катастрофу из рецессии я бы не стал», — подытожил Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Global Times, помощь и поставки оружия Украины будут резко сокращены из-за истощения западных экономик.

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