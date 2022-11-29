В Киевской области начаты экстренные отключения электроэнергии
На территории Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии
Киев,
29 ноября 2022, 10:39 — REGNUM В настоящее время на территории Киевской области происходят экстренные отключения электроэнергии. Об этом 29 ноября сообщает энергетический холдинг ДТЭК «Киевские электросети» в своём телеграм-канале.
Без света
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«В регионе (Киевской области — ред.) происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент на территории оккупированной режимом Киева Одесской области производятся экстренные отключения электроэнергии.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.