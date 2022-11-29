На территории Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии

Киев, , 10:39 — REGNUM В настоящее время на территории Киевской области происходят экстренные отключения электроэнергии. Об этом 29 ноября сообщает энергетический холдинг ДТЭК «Киевские электросети» в своём телеграм-канале.

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«В регионе (Киевской области — ред.) происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент на территории оккупированной режимом Киева Одесской области производятся экстренные отключения электроэнергии.