Киев, 29 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Киевской области происходят экстренные отключения электроэнергии. Об этом 29 ноября сообщает энергетический холдинг ДТЭК «Киевские электросети» в своём телеграм-канале.

followtheseinstructions Без света

«В регионе (Киевской области — ред.) происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент на территории оккупированной режимом Киева Одесской области производятся экстренные отключения электроэнергии.