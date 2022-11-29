Минск, 29 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Потолок цен введён в Белоруссии на ряд сельхозтоваров, которые идут на переработку, говорится в опубликованном на белорусском Национальном правовом интернет-портале постановлении минсельхоза республики.

Молоко

Так, предельно максимальные цены введены в Белоруссии на свинину в тушах и полутушах, на свиней для убоя, молодняк, а также на взрослый крупный рогатый скот для убоя.

Распространяется нововведение также на сливочное масло, молоко сорта экстра, яйцо первой категории, на рож, пшеницу, муку, сахар и сахарную свёклу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Белоруссии был введён запрет на повышение цен.