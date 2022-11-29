Войска ЛНР за сутки уничтожили до 80 киевских боевиков
Войсками ЛНР за сутки было уничтожено до 80 боевиков ВСУ
Луганск,
29 ноября 2022, 10:32 — REGNUM За прошедшие сутки войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 80 киевских боевиков. Об этом 29 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 80 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, два танка, четыре артиллерийские установки, один беспилотник и 17 единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что ни Украина как государство, ни её армия не переживут эту зиму.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.