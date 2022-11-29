Луганск, 29 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 80 киевских боевиков. Об этом 29 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 80 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, два танка, четыре артиллерийские установки, один беспилотник и 17 единиц автомобильной техники.

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