Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о способности Турции к самостоятельной защите своих территий

Анкара, , 10:30 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о твердой решимости противодействовать признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом политик рассказал после заседания правительства, состоявшегося 28 ноября.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция не будет ни у кого спрашивать разрешения на защиту своей территории и отражения внешних угроз. Никого не должны беспокоить усилия Турции по расширению пояса безопасности и спокойствия», — заявил президент Турции в эфире телеканала TRT.

Также Эрдоган, уверяя в состоятельности Турции самостоятельно обеспечить свою безопасность, добавил: «Время террористов <…> подходит к концу. Бетонные тоннели, в которых они сегодня укрываются, станут их могилами».

Ранее ИА REGNUM сообщало об отношении Соединенных Штатов Америки к праву Турции на начало операции в Сирии.