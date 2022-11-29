Эрдоган напомнил о способности Турции к самостоятельной защите территорий
Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о способности Турции к самостоятельной защите своих территий
Анкара,
29 ноября 2022, 10:30 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о твердой решимости противодействовать признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом политик рассказал после заседания правительства, состоявшегося 28 ноября.
Эрдоган
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Турция не будет ни у кого спрашивать разрешения на защиту своей территории и отражения внешних угроз. Никого не должны беспокоить усилия Турции по расширению пояса безопасности и спокойствия», — заявил президент Турции в эфире телеканала TRT.
Также Эрдоган, уверяя в состоятельности Турции самостоятельно обеспечить свою безопасность, добавил: «Время террористов <…> подходит к концу. Бетонные тоннели, в которых они сегодня укрываются, станут их могилами».
Ранее ИА REGNUM сообщало об отношении Соединенных Штатов Америки к праву Турции на начало операции в Сирии.
История вопроса
Турция – светское государство, президентская республика. С 2007 года президент избирается всеобщим голосованием, до этого избирался парламентом. Парламент однопалатный, избирается на 4 года всеобщим прямым голосованием по системе пропорционального представительства.
Правящая Партия справедливости и развития позиционирует себя как правоцентристская и консервативная. Главный приоритет – евроатлантизм и вхождение в перспективе в Евросоюз. Всего в парламенте представлены девять партий. Партий в Турции много, деятельность некоторых из них, в том числе коммунистических, запрещена.
Турция как национальное государство с момента своего образования в 1923 году направлена на вступление в европейские структуры. В НАТО Турция находится с 1952 года, что объясняется её географическим положением относительно России/СССР. В Евросоюз Турцию пока не принимают, ссылаясь на примеры недемократичного поведения руководства по отношению к оппозиции.
Политическая линия на вхождение в Европу поддерживается в основном армией. Политическая жизнь страны по большей части определяется борьбой сторонников европейского пути с неоосманизмом, который предлагает вернуться к имперской политике. Время от времени в стране случаются военные перевороты или их неудачные попытки.
Значительную роль играет тот факт, что Турция – многонациональная страна. На востоке страны проживают курды, которые ещё сто лет назад не признавались отдельным от турок этносом, но теперь это считается бесспорным. Они ведут борьбу за отделение от Турции, в том числе и террористическими методами. Христианские народы Турции (армяне, ассирийцы, греки и др.) помнят геноцид начала XX века, когда закладывались основы единства турецкой нации.