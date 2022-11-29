Киевские нацисты обстреляли несколько населённых пунктов в ДНР, включая два района Донецка

Донецк, , 10:27 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли несколько населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) и в том числе — два района Донецка. Об этом 29 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны боевиков Киева был зафиксирован в 08:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 08:05 украинские нацисты выпустили три снаряда калибром 152 мм по Яковлевке, в 08:15 — шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 08:30 — три снаряда калибра 152 мм по Каштановому, в 09:10 – три снаряда калибра 152 мм по Минеральному, в 09:30 – четыре снаряда калибра 152 мм по Пантелеймоновке в 09:40 – шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли город Майорск в ДНР.