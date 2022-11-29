Оттава, , 10:23 — REGNUM Средства в размере $111,9 млн выделяют власти Канады на усиление борьбы с иностранным вмешательством, сообщает Global News. Оттава не намерена допускать вмешательств со стороны каких-либо стран.

Шпион

Как рассказала изданию канадский министр иностранных дел Мелани Жоли, Канаде «нужно делать больше для борьбы» с иностранным вмешательством, в том числе в киберсфере.

Выделяемые деньги будут потрачены на усиление работы канадских разведслужб. По словам дипломата, актуальной является борьба с дезинформацией.

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