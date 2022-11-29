Вице-премьер Казахстана: «Никто не собирается снижать стоимость перевозок зерна»

Оренбург, , 10:19 — REGNUM Казахстан не собирается снижать стоимость транзита зерна из России по железной дороге. Об этом 29 ноября заявил вице-премьер республики, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в рамках форума сотрудничества двух стран проходящего в Оренбурге.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Никто не собирается снижать стоимость перевозок, пока нет никаких конкретных предложений. Необходимо развивать инфраструктуру. У нас не хватает подвижного состава, перевозочного состава, есть узкие места в инфраструктуре», — заявил Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов.

Политик также сообщил, что на форуме в Оренбурге обсуждали вопросы торговых барьеров, которые возникают при транспортировке грузов. Серик Жумангарин подчеркнул, что о снижении тарифов разговор не шел.

Ранее компания «Российские железные дороги» (РЖД) предложила Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку зерна, по территории страны.

Отметим, что объем перевозок российского зерна по территории Казахстана вырос на 24% по сравнению с 2021 годом.

Как ранее передавало ИА REGNUM, вице-премьер Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Россия, несмотря на сложности в международной торговле, остаётся стратегическим партнёром Казахстана.

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