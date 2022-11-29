Власти Италии могут национализировать НПЗ на Сицилии
La Repubblica: итальянские власти готовы к национализации НПЗ на Сицилии
Рим,
29 ноября 2022, 10:18 — REGNUM Для принятия решения о возможной национализации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на острове Сицилия, который принадлежит компании «Лукойл», будет созвано 1 декабря заседание правительства Италии. Об этом 29 ноября сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники.
По информации издания, в данный момент итальянские министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо разрабатывают меры, которые переведут указанный НПЗ на Сицилии под контроль минэкономики страны.
Также указывается, что так как правительство Италии не смогло попросить Евросоюз о предоставлении отсрочки на введение эмбарго на нефть из РФ, этот вопрос теперь выглядит запоздалым.
Отметим, ранее представители итальянских властей неоднократно заявляли о том, что национализация этого предприятия не исключена.
История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.