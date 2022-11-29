La Repubblica: итальянские власти готовы к национализации НПЗ на Сицилии

Рим, , 10:18 — REGNUM Для принятия решения о возможной национализации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на острове Сицилия, который принадлежит компании «Лукойл», будет созвано 1 декабря заседание правительства Италии. Об этом 29 ноября сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники.

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По информации издания, в данный момент итальянские министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо разрабатывают меры, которые переведут указанный НПЗ на Сицилии под контроль минэкономики страны.

Также указывается, что так как правительство Италии не смогло попросить Евросоюз о предоставлении отсрочки на введение эмбарго на нефть из РФ, этот вопрос теперь выглядит запоздалым.

Отметим, ранее представители итальянских властей неоднократно заявляли о том, что национализация этого предприятия не исключена.