Москва, 29 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В случае, если решения производителей программно-аппаратных комплексов включены в реестр российского ПО, такие производители имеют право претендовать на льготы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума TAdviser Summit 2022 заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Производители программно-аппаратных комплексов могут претендовать на льготы, если их решения включены в реестр российского ПО. Правила включения в реестр для производителей ПАК мы подготовили, они уже в правительстве», — сказал Шадаев.

Он выразил надежду на то, что «в течение двух-трех недель эти правила выйдут».