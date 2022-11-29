Брюссель, 29 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) до конца этой недели приступит к консультациям со странами Европейского союза с целью применения девятого пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом 29 ноября сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации источника, Европейская комиссия пойдет на этот шаг ради прогресса по вопросу потолка цен на российскую нефть. По итогам прошедших в понедельник переговоров Европейской комиссии не удалось договориться с Польшей и Эстонией относительно цены за баррель, так как в ЕК сочли завышенной цену в размере $62 за баррель.

Ранее генеральный директор Европейской комиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен заявлял, что зима 2023-24 годов станет тяжелой для Европейского союза.