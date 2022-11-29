Москва, 29 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Минцифры РФ хотят внести поправки в закон о критической информационной инфраструктуре, поскольку собственники пытаются избежать дополнительной ответственности в этой сфере. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума TAdviser Summit 2022 заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Подготовлены поправки в закон о критической информационной инфраструктуре. Сейчас КИИ определяет сам собственник, и то, как он классифицирует, что относится к КИИ, а что — нет, это его ответственность. Но зачастую компании этим правом пренебрегают и минимизируют количество систем, которые определяются как КИИ. Потому что это дополнительная ответственность», — сказал Шадаев.

По его словам, в ходе детализации разреза отраслей в вопросе о том, какие системы являются критичными, «мы поняли, что значимая часть систем не классифицирована как КИИ».

Шадаев подчеркнул, что законопроект наделяет правительство полномочиями сверху определять по каждой отрасли те типы информационных систем, которые будут в обязательном порядке относиться к КИИ: «По ним будут устанавливаться сроки перехода на российские решения. Мы подходим к этому с осторожностью, сроки должны быть увязаны с готовностью решений».