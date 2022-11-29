Москва, 29 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Накопительная часть пенсий была неким стимулом для граждан, и сейчас в правительстве стараются разработать новый механизм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Ранее Госдума приняла закон, которым на 2025 год продлевается заморозка накопительной части пенсии, также устанавливаются трудовые гарантии для мобилизованных из числа гражданских служащих.

«Сейчас правительство, Минфин, Центральный банк, Минтруд совместно с рынками негосударственных пенсионных фондов, мы стараемся разработать схему долгосрочных сбережений для граждан. Мы понимаем, что, когда накопительная составляющая существовала, это был некий стимул, некое долгосрочное сбережение для граждан. Мы пытаемся сейчас на основе этого разработать некую систему новую долгосрочных таких сбережений. Надеемся, что до конца года мы какие-то результаты уже сможем показать в виде каких-то законодательных инициатив и представить их вам», — сказал Чебесков.

Ранее сообщалось, что Минфин до конца 2022 года представит в правительство России очередной вариант законопроекта о добровольной накопительной пенсии.