Симферополь, , 10:09 — REGNUM Ни Украина как государство, ни её армия не переживут эту зиму, заявил 29 ноября вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я абсолютно чётко скажу, что будет в ближайшее время: украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму», — сказал Бобков в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что скоро коллапс в энергосфере и в экономике киевского режима достигнет пика. Что касается ВСУ, то они терпят поражения, отступая, в частности, в Донбассе.

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