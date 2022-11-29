Кудрин рассказал о планах работы после отставки с поста главы Счетной палаты

Москва, , 10:02 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин планирует сосредоточится на больших проектах.

Алексей Кудрин Duma.gov.ru

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — отметил Кудрин в телеграм-канале.

В Совет Федерации поступило представление президента России об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты. Верхняя палата парламента готова обсудит представление на заседании 30 ноября. Профильный комитет Совфеда рекомендовал представление поддержать.

Ранее сообщалось, что Кудрин до конца 2022 года покинет должность главы Счетной палаты и перейдёт на работу в компанию «Яндекс».

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