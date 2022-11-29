Канберра, 1 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Новое правительство Австралии, сформированное по итогам выборов в стране, официально принесло присягу. Об этом сообщает пресс-служба австралийского премьер-министра Энтони Альбаниза.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Сообщается, что торжественная церемония прошла в правительственном доме в австралийской столице Канберре. Отмечается, что впервые в истории страны должности в правительстве получили 13 женщин. Среди них есть женщины-мусульманки, а также представитель коренного населения Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая было объявлено, что Лейбористская партия по итогам выборов в Австралии получила большинство в палате представителей страны. Уже 31 мая новый глава австралийского правительства Энтони Альбаниз провел заседание своей фракции в парламенте. Очевидцы отмечали, что премьер-министр чуть не заплакал.