Президенты России и Казахстана обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном

Астана, , 09:55 — REGNUM Создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном было обсуждено президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 29 ноября сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай на своей странице в одной из соцсетей.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Желдибай добавил, что президенты России и Казахстана считают, что нужно провести детальные переговоры, в которых также примут участие эксперты из всех трёх стран, «для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность рассматривать вопрос участия в трёхстороннем союзе России, Казахстана и Узбекистана.