Жёны и матери мобилизованных петербуржцев войдут в общественный совет при губернаторе

Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM При губернаторе Санкт-Петербурга будет создан общественный совет, в состав которого войдут жены и матери петербуржцев, мобилизованных для участия в специальной военной операции. Кроме того, у главы города появится советник на общественных началах по поддержке семей мобилизованных. Об этом сообщил на своей странице в соцсети губернатор Александр Беглов по результатам встречи с близкими мобилизованных горожан, которая прошла в Михайловском театре.

Встреча Александра Беглова с жёнами и матерями мобилизованных t. me/a_beglov

«На встрече прозвучало предложение создать общественный совет при губернаторе из жен, матерей, общественных деятелей, которые помогали бы рассматривать вопросы, касающиеся участников специальной военной операции. Мы поддержали это предложение, в ближайшее время я подпишу соответствующее постановление. Также принято решение создать должность советника губернатора, который также занимался бы этими вопросами. Чтобы была прямая связь и ответственность», — пояснил губернатор.

По словам Беглова, в ходе разговора жены мобилизованных пожаловались на то, что в зоне СВО их мужья часто находятся без связи, но им им важно получать вести из родного города.

«Приняли решение отправлять городские газеты со специальным приложением о жизни города вместе с посылками нашим бойцам», — сообщил губернатор Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Александр Беглов встретился с бойцами сформированного в Петербурге танкового батальона «Аврора». Военнослужащим передали дополнительное снаряжение, автомобили УАЗ, лекарства, предметы первой необходимости, инструменты.

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