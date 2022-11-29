Вучич заявил, что российские военные начали эффективнее действовать в зоне спецоперации

Белград, , 09:45 — REGNUM Российские военные стали более эффективно действовать в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации на Украине. Об этом 29 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич интервью телеканалу Pink TV.

Александр Вучич Zoran Žestić

Как отметил сербский лидер, по его мнению, конфликт на Украине завершится ещё нескоро.

При этом Вучич указал, что это происходит из-за того, что, когда многие говорили о скором исходе конфликта в пользу киевского режима, военные ВС России стали эффективнее участвовать в боевых действиях.

«Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что попытки наступления ВСУ в направлении Сватово в ЛНР раз за разом отражаются.