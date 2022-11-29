Сватово, ЛНР, 29 ноября 2022, 09:39 — REGNUM Попытки наступления ВСУ в направлении Сватово (ЛНР) раз за разом отражаются, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он рассказал, что ВСУ пытаются наступать в направлении Сватово, прорвать линию обороны ВС РФ с трёх направлений — с юга, запада и севера. Эти попытки делаются силами до нескольких ротно-тактических групп.
Между тем ВСУ несут потери, в итоге отступая на прежние позиции.
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