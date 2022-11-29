Сватово, ЛНР, 29 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Попытки наступления ВСУ в направлении Сватово (ЛНР) раз за разом отражаются, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

Он рассказал, что ВСУ пытаются наступать в направлении Сватово, прорвать линию обороны ВС РФ с трёх направлений — с юга, запада и севера. Эти попытки делаются силами до нескольких ротных тактических групп.

Между тем ВСУ несут потери, в итоге отступая на прежние позиции.