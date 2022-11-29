Москва, , 09:41 — REGNUM На сегодняшний день в России наблюдается положительный тренд в области появления венчурных инвестиций. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума TAdviser Summit 2022 заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Максут Шадаев Василий Иванов © ИА REGNUM

«Наиболее актуальные для нас задачи сейчас — это все, что касается венчурных инвестиций и публичного размещения. Я вижу положительный тренд, многие заказчики проявляют интерес и думают, куда вкладывать деньги. В следующем году, надеюсь, мы увидим несколько крупных венчурных фондов, созданных крупными компании. Я знаю о нескольких таких проектах», — сказал Шадаев.

При этом, по его словам, в сфере публичного размещения ситуация несколько другая: «Мы вместе с ЦБ работаем над механизмом упрощения размещения на Мосбирже. Есть некоторые сложности, наша задача сделать так, чтобы это было максимально просто».