Москва, 29 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России наблюдается положительный тренд в области появления венчурных инвестиций. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума TAdviser Summit 2022 заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Василий Иванов ИА REGNUM Максут Шадаев

По его словам, самыми ключевыми для ведомства задачами является всё, что так или иначе затрагивает венчурное инвестирование и публичное размещение.

Шадаев обратил внимание на положительный тренд, в рамках которого заказчики демонстрируют интерес и размышляют об объектах для вложения денежных средств. Он выразил надежду на то, что в 2023 году появится «несколько крупных венчурных фондов» со стороны крупных предприятий, и отметил, что ряд подобных проектов уже существует.

При этом, по его словам, в сфере публичного размещения положение немного иное, и Минцифры совместно с Банком России ведут работу над процедурой упрощения размещения на Мосбирже: «Есть некоторые сложности, наша задача сделать так, чтобы это было максимально просто».