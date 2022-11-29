Шадаев анонсировал появление крупных венчурных фондов в России
Москва, 29 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России наблюдается положительный тренд в области появления венчурных инвестиций. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума TAdviser Summit 2022 заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
По его словам, самыми ключевыми для ведомства задачами является всё, что так или иначе затрагивает венчурное инвестирование и публичное размещение.
Шадаев обратил внимание на положительный тренд, в рамках которого заказчики демонстрируют интерес и размышляют об объектах для вложения денежных средств. Он выразил надежду на то, что в 2023 году появится «несколько крупных венчурных фондов» со стороны крупных предприятий, и отметил, что ряд подобных проектов уже существует.
При этом, по его словам, в сфере публичного размещения положение немного иное, и Минцифры совместно с Банком России ведут работу над процедурой упрощения размещения на Мосбирже: «Есть некоторые сложности, наша задача сделать так, чтобы это было максимально просто».