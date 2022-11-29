В Одесской области изменили график отключения электроэнергии
На территории Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии
Одесса, Украина,
29 ноября 2022, 09:33 — REGNUM На данный момент на территории оккупированной режимом Киева Одесской области производятся экстренные отключения электроэнергии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба энергетического холдинга ДТЭК «Одесские электросети».
«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте готовятся официально объявить, что пока Киев в альянс не возьмут.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.