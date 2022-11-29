Одесса, Украина, 29 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. На данный момент на территории оккупированной режимом Киева Одесской области производятся экстренные отключения электроэнергии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба энергетического холдинга ДТЭК «Одесские электросети».

(сс) CWitte Без света

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте готовятся официально объявить, что пока Киев в альянс не возьмут.