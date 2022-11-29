Санкт-Петербург, 29 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Еще до завершения 2022 года число туристов, посетивших в этом году Санкт-Петербург, превысило 7 млн человек. При этом за весь 2021 год город посетило немногим более 6 млн туристов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

По данным курирующего туристическую сферу вице-губернатора Бориса Пиотровского, вместе с ростом турпотока, выросли и траты российских туристов в Петербурге.

«В этом году одному гостю города поездка обходится в среднем 44 000 рублей, в прошлом было 32 000. На 30% чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки. На 26% увеличились траты в кафе и ресторанах», — отметил чиновник.

При этом в «низком» для Петербурга осенне-зимнем сезоне загрузка отелей сохраняется на высоком уровне — весь ноябрь стабильно составляла не менее 60% номерного фонда.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в российских регионах. Согласно документу, эксперимент продлится до 31 декабря 2024 года. Также принятыми поправками ко второму чтению в эксперимент включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».

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Добавим, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг по спросу у жителей России на аренду жилья в период новогодних праздников 2022/2023 года. Помимо Северной столицы в пятёрку лидеров вошли Москва, Казань, Минск и Сочи. В среднем за сутки за жильё в Петербурге придётся заплатить 4,5 тыс. рублей (+19% к уровню прошлого года).