Пермь, , 09:31 — REGNUM Через месяц, 28 декабря, будет оглашён приговор расстрелявшему людей в университете в Перми в сентябре прошлого года Тимуру Бекмансурову, сообщили в Пермском краевом суде.

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Во время заседания суда накануне, 28 ноября, прокурор просил суд назначить Бекмансурову пожизненное лишение свободы — по совокупности преступлений. Адвокат просил о снисхождении.

«Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, — сказал судья. — Время оглашения приговора — 28 декабря 2022 года в 11 часов».

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