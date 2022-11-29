Москва, 29 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Экспортные грузы, которые направляются из России, не перевозятся через территорию Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Ивин на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

В ходе заседания сенатор Евгений Савченко поинтересовался, какие экспортные грузы на сегодняшний день, кроме газа и аммиака, идут транзитом через Украину.

«Через Украину ничего не идет… Непосредственно через ту часть, которая находится не под нашим контролем», — ответил Ивин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проработает с ООН вопрос возобновления поставок аммиака по маршруту Тольятти — Одесса.