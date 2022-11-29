Москва, 29 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Видеозаписи и фотографии, которые свидетельствуют о том, что боевики киевского террористического режима в ходе боевых действий активно употребляют наркотики, были обнаружены в телефоне пленного украинского военного Владимира Масюка. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что сам пленный боевик ВСУ, который был взят в плен под Артёмовском в ДНР, подтвердил, что в 120-м отдельном разведывательном батальоне, в котором он служил, наркомания являлась распространённым явлением.

«Да, у нас там наркотики употребляли… Траву курили, спайс нюхали», — сказал Масюк, уточив, что двое из 11 человек употребляли наркотики постоянно, а остальные — время от времени.

При этом на выложенных в интернет кадрах запечатлено, как один из киевских боевиков вдыхает дым из самодельного приспособления для употребления наркотиков, а в другом ролике украинский военный нюхает что-то со стола.

Кроме того, указывается, что также в телефоне пленного была найден фотография с группой военных, стоявших с флагами США и Украины.

«Мне друг скидывал фотки с американцами, когда они проходили «учебку», — рассказал пленный, уточнив, что эта фотография была сделана в 184-й бригаде ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал, что на оккупированной украинскими боевиками правобережной части Херсонской области происходят расправы без суда над мирными жителями, и в частности боевики ВСУ из-за денег забили насмерть семью которая состояла из матери и сына.