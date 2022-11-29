В Совфед поступило представление об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты

Москва, , 09:25 — REGNUM В Совет Федерации поступило представление президента России об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты. Об этом сообщил сенатор Анатолий Артамонов.

Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

Представление сенаторы могут рассмотреть на очередном заседании в среду, 30 ноября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидатура первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия») рассматривается на пост главы Счетной палаты. Ранее также сообщалось, что Кудрин до конца 2022 года покинет должность главы Счетной палаты и перейдёт на работу в компанию «Яндекс».

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