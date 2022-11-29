Москва, 29 ноября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Совет Федерации поступило представление президента России об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты. Об этом сообщил сенатор Анатолий Артамонов.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Представление поступило», — сказал Артамонов.

Представление сенаторы могут рассмотреть на очередном заседании в среду, 30 ноября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидатура первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия») рассматривается на пост главы Счётной палаты. Ранее также сообщалось, что Кудрин до конца 2022 года покинет должность главы Счётной палаты и перейдёт на работу в компанию «Яндекс».