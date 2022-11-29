Москва, , 09:22 — REGNUM Законопроект о свободном размещении автомагазина или автолавок внес в Госдуму лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Автолавка Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

Предлагается ввести отдельную категорию нестационарных торговых объектов под названием «мобильный торговый объект». Сейчас нестационарные торговые объекты можно устанавливать на основании схемы размещения торговых объектов, и предпринимателям это всегда обходится недёшево, отметил Миронов.

«Если законопроект примут, то им больше не придётся «давать на лапу» чиновникам за право торговать при помощи автомагазина или автоприцепа только в каком-то конкретном месте», — сказал парламентарий.

С принятием закона повысится мобильность бизнеса. Фермеры и небольшие предприятия, занимающиеся производством продуктов питания, смогут работать не только в своём, но и в соседних регионах, а у граждан появится возможность приобретать недорогие местные товары хорошего качества, пояснил Миронов.

Инициатива получила положительное заключение правительства.

В то же время в марте 2022 года законопроект, направленный на поддержку российского среднего и мелкого производителя сельскохозяйственной продукции, внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР. Они предлагают сельхозпроизводителям разрешить торговлю своей продукцией с автолавок.

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