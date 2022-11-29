Законопроект о свободном размещении автолавок внесен в Госдуму
Москва, 29 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Законопроект о свободном размещении автомагазина или автолавок внес в Госдуму лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.
Предлагается ввести отдельную категорию нестационарных торговых объектов под названием «мобильный торговый объект». Сейчас нестационарные торговые объекты можно устанавливать на основании схемы размещения торговых объектов, и предпринимателям это всегда обходится недёшево, отметил Миронов.
«Если законопроект примут, то им больше не придётся «давать на лапу» чиновникам за право торговать при помощи автомагазина или автоприцепа только в каком-то конкретном месте», — сказал парламентарий.
С принятием закона повысится мобильность бизнеса. Фермеры и небольшие предприятия, занимающиеся производством продуктов питания, смогут работать не только в своём, но и в соседних регионах, а у граждан появится возможность приобретать недорогие местные товары хорошего качества, пояснил Миронов.
Инициатива получила положительное заключение правительства.
В то же время в марте 2022 года законопроект, направленный на поддержку российского среднего и мелкого производителя сельскохозяйственной продукции, внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР. Они предлагают сельхозпроизводителям разрешить торговлю своей продукцией с автолавок.
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