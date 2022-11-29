Санкт-Петербург, 29 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Федеральный бюджет компенсирует Санкт-Петербургу в 2023 году более половины доходов, выпадающих в связи с переходом российских регионов от консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) к общему уровню налогообложения. Об этом сообщил депутат Госдумы от Петербурга Александр Тетердинко («Единая Россия»).

Spb.er.ru Александр Тетердинко

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце октября депутаты Госдумы от Санкт-Петербурга направили запрос главе правительства России Михаилу Мишустину, попросив компенсировать городу выпадающие 77 млрд рублей из-за прекращения существования института консолидированных групп налогоплательщиков.

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«С 1 января институт консолидированных групп налогоплательщиков будет ликвидирован и, как следствие, Петербург может потерять часть поступлений от входящих в КГН предприятий, в том числе и от «Газпрома». Речь идёт о 77 млрд рублей», — пояснил Александр Тетердинко.

По его словам, «из полученного ответа на наш совместный депутатский запрос следует, что федеральный бюджет готов компенсировать 47 млрд рублей», соответствующее поручение отдал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Помимо федеральной помощи, для компенсации выпадающих средств правительству Санкт-Петербурга поручено обеспечить сбалансированность бюджета за счет собственных источников в размере 30 млрд рублей.

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Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российским регионам, которые получали значительные ресурсы от участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), после отмены КГН в 2023 году будет предоставлен переходный период.